Mutmaßlicher IS-Sympathisant soll ins Gefängnis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation «Islamischer Staat» soll ein heute 29 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung beantragte in dem bereits seit Mitte April laufenden Prozess dagegen am Freitag einen Freispruch. Nach dem Schlusswort des Angeklagten will das Landgericht Frankfurt am kommenden Freitag das Urteil verkünden.