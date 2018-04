Mutmaßlicher IS-Sympathisant zum zweiten Mal vor Gericht

Ein Zeugentisch in einem Verhandlungssaal im Landgericht in Frankfurt. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Ein Zeugentisch in einem Verhandlungssaal im Landgericht in Frankfurt. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bereits zum zweiten Mal steht von heute an ein mutmaßlicher IS-Kämpfer wegen Kriegsverbrechen in Syrien vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Der 32 Jahre alte Mann soll im November 2013 in der Nähe der syrischen Stadt Aleppo einen Mann mit Schlägen, Tritten und Folterdrohungen zu einer bestimmten Aussage gebracht haben. Er habe die Tat mit einem Mobiltelefon gefilmt, heißt es in der Anklage der Bundesanwaltschaft.