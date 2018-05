Mutmaßlicher Islamist bestreitet Ausreiseabsicht nach Syrien

Laut Anklage plante der Beschuldigte im Herbst vergangenen Jahres, über die Türkei nach Syrien zu reisen und dort eine Waffenausbildung zu absolvieren. Die Polizei hatte allerdings bereits seit eineinhalb Jahren eine telefonische Überwachung geschaltet und mehr als 600 000 Telefonate und Internet-Verbindungen abgehört. Als der Mann dann ein Flugticket in die Türkei buchte, wurde er im Dezember vergangenen Jahres noch in Frankfurt festgenommen.

Am ersten Verhandlungstag sagte der 20-Jährige, er habe lediglich Freunde und Bekannte in seiner türkischen Heimat besuchen wollen. Dass er in vielen Telefongesprächen vom Dschihad gesprochen hatte, ließ er unkommentiert.

Aufgrund des Alters des Angeklagten wurde der Prozess von einer Jugendabteilung des Amtsgerichts übernommen. Ob er allerdings nach milderem Jugendstrafrecht oder wie ein Erwachsener behandelt wird, muss nach der Einschätzung eines Sachverständigen geklärt werden. Das Gericht hat in dem Fall noch einen weiteren Verhandlungstag anberaumt.