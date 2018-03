Mutmaßlicher Islamist von Hessen nach Tunesien abgeschoben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hat einen mutmaßlichen Islamisten erfolgreich in sein Heimatland Tunesien abgeschoben. Dabei sei erstmals der «Gefährder-Paragraph» des Aufenthaltsgesetzes zum Einsatz gekommen, wie das Innenministerium am Freitagmorgen in Wiesbaden mitteilte. Gegen den polizeibekannten 31-Jährigen habe der Verdacht bestanden, dass er womöglich einen Terroranschlag vorbereiten will. Daher sei er als islamistischer Gefährder eingestuft worden und saß in Abschiebehaft.