Mutmaßlicher Messerstecher nach Einreise festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach der Tat ist ein mutmaßlicher Messerstecher bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen geschnappt worden. Bundespolizisten nahmen den 53-jährigen Deutschen am Montag nach seiner Anreise aus der Türkei fest. Er stand auf der Fahndungsliste. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Landgerichtes Limburg vor. Ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt zu Last gelegt. Der Mann soll im August vergangenen Jahres nach einer verbalen Auseinandersetzung seinen Schwager in Limburg mit einem Küchenmesser niedergestochen haben. Das Opfer überlebte. Die Bundespolizei übergab den Mann am Dienstag an die zuständigen Justizbehörden, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.