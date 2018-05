Mutmaßlicher Parkhaus-Seriendieb vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Diebstählen in Parkhäusern hat sich ab heute ein 49 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge gelang es dem Mann in 14 Fällen, Autohalter nach ihrer Einfahrt in das Parkhaus zu beobachten und die elektronischen Autoschlösser mit einem Störsender außer Betrieb zu setzen. Dadurch konnte der Angeklagte den Angaben zufolge die Fahrzeuge später öffnen und in aller Ruhe zu durchsuchen. Die Beute hatte laut Anklage einen Wert von knapp 120 000 Euro. Das Gericht hat vorerst drei Verhandlungstage anberaumt.