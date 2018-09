Mutmaßlicher Räuber 26 Jahre nach der Tat festgenommen

Biebergemünd/Hanau (dpa/lhe) - Gut 26 Jahre nach einem Überfall auf ein Rentner-Ehepaar ist einer der mutmaßlichen Räuber gefasst. Der 49 Jahre alte Mann wurde bei einer Einreise von Serbien nach Montenegro festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Hanau am Montag mitteilte. Er kam nach seiner Auslieferung an Deutschland in Untersuchungshaft. Die Behörden hatten mit einem internationalen Haftbefehl nach dem Serben gefahndet.