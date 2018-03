Mutmaßlicher Sexualstraftäter am Niederrhein festgenommen

Krefeld (dpa/lnw) - Nach einer bundesweiten öffentlichen Fahndung haben die Ermittler am Niederrhein einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Der 45-Jährige aus Viersen soll mindestens zwei Jungen mehrfach missbraucht sowie Tausende Bilder und Videos davon im Internet verbreitet haben. In der Nacht zum Dienstag sei der Mann in einem Hotel in Krefeld festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.