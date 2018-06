Mutmaßlicher Täter nach Messerattacke festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - Rund drei Monate nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf offener Straße in Kassel hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 28-jährige Deutsch-Marokkaner sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Er soll in einer Nacht im vergangenen März im Stadtteil Wehlheiden einen 54-Jährigen überfallen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben, dann flüchtete er mit dem Portemonnaie des Opfers. Am Montag wurde er in Wehlheiden festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt.