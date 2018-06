Mutmaßliches Einbrecher-Trio schweigt vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Auftakt des Prozesses gegen ein mutmaßliches Einbrecher-Trio haben die Angeklagten am Freitag vor dem Landgericht Frankfurt zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Drei sollen für eine Serie von sechs Wohnungseinbrüchen im Rhein-Main-Gebiet verantwortlich sein und bei ihren Beutezügen zwischen Januar und Oktober vergangenen Jahres teilweise hohe Beute gemacht haben. Bei einem Einbruch in Bad Vilbel allein fielen ihnen Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 100 000 Euro in die Hände. Kurz darauf wurden sie festgenommen und inhaftiert. Die Polizei hatte bereits seit längerer Zeit ihre Telefonverbindungen überwacht.