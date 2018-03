Mutmaßliches Killer-Paar: Angeklagte bestreitet Tötung

Darmstadt (dpa/lhe) - Im Prozess um ein mutmaßliches Killer-Paar aus Südhessen hat die Angeklagte die ihr zu Last gelegte Tötung einer Rentnerin bestritten. «Ich bin keine Mörderin», sagte die 38-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht Darmstadt. Die Angeklagte soll zusammen mit ihrem damaligen 28 Jahre alten Partner die Seniorin mit mehreren Messerstichen in deren Wohnung in Dieburg getötet haben. Der 28-Jährige hat die Tat gestanden, behauptet aber, dass seine Freundin auch zugestochen habe. Die Angeklagte sagte hingegen aus, dass sie zur Tatzeit nicht in Dieburg war.