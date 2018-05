Mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Al-Shabaab angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßliches Mitglied der islamistischen Terrororganisation Al-Shabaab muss voraussichtlich in Frankfurt vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den 20-jährigen Somalier Abduqaadir A. erhoben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Sie wirft ihm unter anderem versuchten Mord und Beihilfe zum Mord vor. Der 20-Jährige war Mitte Februar in Mittelhessen festgenommen worden. Er soll 2012 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu rekrutiert und ausgebildet worden sein. Das Oberlandesgericht Frankfurt prüft nun zunächst die Anklage, ein Termin für den Prozess steht daher noch nicht fest.