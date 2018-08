Mutmaßliches Mitglied einer Terror-Organisation angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 25-Jähriger ist wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt worden. Er soll Anfang 2013 von Deutschland nach Syrien ausgereist sein, um sich dort der Vereinigung «Kata’ib al-Iman al-Muqatila» («Kämpfende Brigaden des Glaubens») anzuschließen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit. Die Vereinigung will laut Anklage den syrischen Machthaber Baschar al-Assad stürzen und einen fundamental-islamistischen Staat errichten.