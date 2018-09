Mutmaßliches Mitglied von Trickbetrug-Bande vor Gericht

Nach Ermittler-Angaben riefen im Februar und März perfekt Deutsch sprechende Bandenmitglieder aus einem Callcenter in Izmir (Türkei) Seniorinnen in Darmstadt und Heidesheim an. Sie spielten ihnen vor, Polizeibeamte zu sein, die ihnen helfen wollten, ihre Wertgegenstände vor Einbrechern oder betrügerischen Bankmitarbeitern in Sicherheit zu bringen. So verunsichert machten sich die Opfer auf den Weg Geld, Schmuckstücke und Münzsammlungen im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu übergeben. Bei einer Übergabe Anfang März schlug die inzwischen eingeschaltete Polizei zu.