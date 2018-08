Mutter des ausgesetzten Babys im Raum Frankfurt gefunden

München (dpa) - Die Polizei hat die Mutter eines in München ausgesetzten Babys gefunden. Die 27-Jährige aus dem Raum Frankfurt wurde vor allem dank der Hinweise eines Bekannten aus München und über die Sozialen Netzwerke gefunden, wie die Polizei in München am Montag mitteilte. Sie habe die Mutterschaft sofort eingeräumt. Am Montag war das Baby weiterhin im Krankenhaus.