Mutter mit Kinderwagen angefahren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt ist am Montag eine Mutter mit Kinderwagen von einem Auto angefahren worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Frau zwei Kleinkinder bei sich. Alle drei seien leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Mainzer Landstraße, einer der Ausfallstraßen Richtung Westen, am Übergang über Straßenbahngleise. Dort sei die Ampelanlage ausgefallen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Berichte, wonach der Unfallverursacher geflohen sein soll, konnte die Polizei nicht bestätigen.