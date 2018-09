Mutter und Tochter kommen bei Unfall in Südhessen ums Leben

Biebesheim (dpa/lhe) - Tragischer Unfall in Südhessen: Eine 31 Jahre alte Mutter und ihre fünfjährige Tochter sind in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die 31-Jährige war am Dienstag mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwochmorgen berichtete.