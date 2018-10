Mutter und zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordhessen ist eine 38-Jährige mit zwei Kindern im Auto gegen einen Baum geprallt. Die Frau und ihre Kinder wurden verletzt, bei einem neunjährigen Sohn könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch in Kassel mit. Die Mutter der beiden Kinder geriet mit ihrem Fahrzeug auf der Landstraße zwischen Immenhausen-Holzhausen und Fuldatal-Rothwesten (Landkreis Kassel) in einer Rechtskurve ins Schlingern, rutschte in den Graben und prallte gegen den Baum. Von dort wurde das Auto wieder auf die Straße geschleudert und blieb liegen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar, wie die Polizei berichtete. Alle drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.