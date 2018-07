Mutwillig mit Auto auf Frauen losgefahren: Prozess vertagt

Laut Anklage fuhr der Mann im Juni 2016 zunächst zwei Touristinnen an und verletzte sie. Kurze Zeit später fuhr er in eine Gruppe von drei Frauen und verletzte auch sie. Danach verließ er die Unfallorte. Die Anklage lautet auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung sowie Unfallflucht.