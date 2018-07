Mysteriöser Mann auf der Autobahn gibt Polizei Rätsel auf

Büttelborn (dpa/lhe) - Immer wieder haben Autofahrer am Dienstag bei der Polizei angerufen: Auf dem Mittelstreifen der Autobahn 67 bei Büttelborn sitze ein Mann. Das erste Mal sei er um 7 Uhr auf der Mittelleitplanke gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Danach tauchte er bis 14 Uhr noch dreimal an der gleichen Stelle im Kreis Groß-Gerau auf.