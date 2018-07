NBA-Neuling Bonga: «Irgendwann eine Meisterschaft holen»

«Ich will einfach besser werden und so viel wie möglich von Spielern wie LeBron James und Rajon Rondo lernen. So eine Möglichkeit kommt nicht oft und ich will sie nutzen», betonte Bonga. Bei den Lakers steht mit Moritz Wagner ein weiterer deutscher Rookie im Kader, auch davon möchte der athletische Jungstar profitieren. «Es ist toll einen anderen Deutschen im Team zu haben, der schon länger in Amerika ist und mehr Erfahrung hat», sagte Bonga.