NPD und Stadthalle: Stadt Wetzlar bleibt bei ihrer Meinung

Wetzlar/Karlsruhe (dpa/lhe) - Auch nach einer entsprechenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts will die Stadt Wetzlar die rechtsextreme NPD nicht ohne Weiteres am Samstag in die Stadthalle lassen. Die mittelhessischen Kommune wolle einen Mietvertrag nach wie vor erst dann zur Verfügung stellen, wenn die Partei die Vertragsvoraussetzungen dafür erfüllt habe, teilte ein Sprecher am Samstag mit. Dabei geht es unter anderem um einen ausreichenden Versicherungsschutz. Die NPD plante für den Nachmittag eine Wahlkampfveranstaltung.