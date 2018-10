NRW-SPD schockiert über Hessen-Wahl: «Bilanz ziehen»

Düsseldorf/Wiesbaden (dpa) - Die nordrhein-westfälische SPD hat entsetzt auf die deutliche Wahlschlappe der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Hessen reagiert. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty machte Berlin und die große Koalition für die herben Verluste verantwortlich: «Die bundespolitischen Bedingungen werden zu einer immer schwereren Last auf unseren Schultern. Spätestens jetzt muss das jeder begriffen haben», sagte er am Sonntagabend in einem Statement.