NSU-Ausschuss: Abschlussbericht im Juni

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Abschlussbericht des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses soll am 15. Juni beschlossen werden. Darauf haben sich die Landtagsfraktionen des Landtags in einer nicht öffentlichen Sitzung in Wiesbaden einvernehmlich geeinigt, wie der Ausschussvorsitzende Hartmut Honka (CDU) am Donnerstag mitteilte. Das Parlament werde sich dann in seiner Augustsitzung mit dem Bericht befassen.