NSU-Ausschuss: Auch SPD-Fraktion attackiert Bouffier

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Aufklärungsarbeit des NSU-Mordes in Hessen bleibt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Zentrum der der Kritik der Landtagsopposition. Bouffier habe in seiner Funktion als Innenminister zum Zeitpunkt des Mordes an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat im Jahr 2006 die Ermittlungen behindert, sagte die Innenexpertin der SPD-Fraktion, Nancy Faeser, am Dienstag in Wiesbaden. Diesen Vorwurf werde sie auch bei der abschließenden Sitzung im Hessischen Landtag über die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses wiederholen.