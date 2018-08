NSU-Ausschuss: Linke attackiert Regierungsfraktionen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Linke hat den schwarz-grünen Regierungsfraktionen vorgeworfen, die Aufklärungsarbeit des NSU-Untersuchungsausschusses im hessischen Landtag blockiert zu haben. Es sei alles getan worden, um die Verantwortung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zu verschleiern, sagte der Abgeordnete Hermann Schaus am Mittwoch in Wiesbaden. Bouffier war zum Zeitpunkt des Mordes an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat im Jahr 2006 Innenminister in Hessen. In diesem Amt habe er den Quellenschutz über die Ermittlungen gestellt, kritisierte die Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. Seitdem sitze Bouffier die Vorwürfe aus.