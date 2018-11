Nach 20 Jahren wieder ein Fossababy im Frankfurter Zoo

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In deutschen Zoos sind Fossas, elegante Raubkatzen aus Madagaskar, nur selten zu sehen - im Zoo Frankfurt dagegen nun auch in dreifacher Ausführung: Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren gibt es dort mit einem am 7. September geborenen Jungtier wieder eine Fossafamilie. Die fünf Jahre «Sissi» und ihr neunjähriger Partner «Bohara» leben in Frankfurt zwar seit vier Jahren zusammen, doch erst in diesem Jahr habe es mit dem Familienzuwachs geklappt, wie der Zoo Frankfurt am Donnerstag mitteilte.