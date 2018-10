Nach Affäre mit Schülerin elf Monate Bewährungsstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer mehrmonatigen Affäre mit einer 14 Jahre alten Schülerin ist ein 39 Jahre alter Gymnasiallehrer am Mittwoch vom Amtsgericht Frankfurt zu elf Monaten Bewährungsstrafe und 1000 Euro Geldauflage verurteilt worden. Der Pädagoge aus dem Hochtaunuskreis hatte sich laut Gericht in das Mädchen verliebt und seit Weihnachten vergangenen Jahres einen regen Chat-Verkehr mit der Schülerin unterhalten. Anfang Januar kam es schließlich in zwei Fällen zu sexuellen Kontakten. Die Mutter des Mädchens entdeckte schließlich den Schriftverkehr auf dem Mobiltelefon und verständigte die Polizei.