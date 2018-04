Nach Anschlagsserie: Islamforum hofft auf Solidarität

Rußpuren an einem als Moschee genutzten Haus in Ulm. Foto: Ralf Zwiebler/Archiv

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Anschlägen auf Moscheen in Deutschland seit Jahresbeginn hoffen die im Deutschen Islamforum zusammengeschlossenen Verbände und Organisationen auf deutliche Zeichen der Solidarität. «Für die Betroffenen ist es nicht entscheidend, wer hinter den Anschlägen steht», sagte Jürgen Micksch, einer der beiden Moderatoren des Forums, am Dienstag nach einer Tagung in Frankfurt. Die Täter wiederum dürften nicht den Eindruck gewinnen, dass eine «schweigende Mehrheit hinter ihnen steht».