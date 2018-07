Nach Attacke auf Familie Haftbefehl beantragt

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Familiendrama in Gießen mit mehreren Verletzten hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch Haftbefehl gegen den 36-jährigen Verdächtigen beantragt. Darüber solle am Donnerstagnachmittag entschieden werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der schwer verletzte 36-Jährige liege im Krankenhaus, sei nicht vernehmungsfähig und werde von Polizeibeamten bewacht.