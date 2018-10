Nach Bayern nun Hessen: Landtagswahl verspricht Spannung

Nach der vorangegangenen Wahl 2013 wäre auch ein rot-grün-rotes Bündnis möglich gewesen, allerdings scheiterten die Sondierungsgespräche vor allem an inhaltlichen Fragen etwa zur Haushalts- oder Bildungspolitik. Ob das Wahlergebnis dieses Mal einen neuen Anlauf ermöglicht, ist Umfragen zufolge offen. Die FDP schaffte vor fünf Jahren nur mit Not den Sprung in den Landtag, es könnte erneut knapp werden.

Die Linken müssen dagegen den Antworten auf die Sonntagsfrage zufolge nicht um den Wiedereinzug bangen. Sie zeigen sich offen für einen möglichen neuen Versuch, ein Dreierbündnis mit SPD und Grünen zu schmieden. Als nahezu sicher gilt, dass die AfD in den Landtag einziehen wird, Prognosen sagen ein zweistelliges Ergebnis voraus. Alle bisherigen Landtagsparteien schließen eine Koalition mit den Rechtspopulisten aus.

Am 28. Oktober - zwei Wochen nach der Bayern-Wahl - sind rund 4,38 Millionen Hessen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Außerdem entscheiden sie über eine Reform der Landesverfassung. Unter anderem soll der - ohnehin unwirksame - Passus zur Todesstrafe gestrichen werden.

Bei der Landtagswahl 2013 war die CDU als stärkste Kraft auf 38,3 Prozent, die SPD dahinter auf 30,7 Prozent und die Grünen auf 11,1 Prozent der Stimmen gekommen. Die Linke schaffte mit 5,2 Prozent und die FDP mit 5,0 Prozent den Einzug in den Landtag.