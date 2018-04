Nach Bissattacken: Bis zu 5000 Euro Strafe für Hundehalter

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach drei Bissattacken freilaufender Hunde in Rüsselsheim müssen die Besitzer mit Strafen von bis zu 5000 Euro rechnen. Die Höhe richte sich nach der Körperverletzung, dem entstandenen Schaden und der Einsicht der Hundehalter, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Oberbürgermeister Udo Bausch (parteilos) wolle zudem prüfen, ob die Satzung zum Leinenzwang verschärft werden müsse. Die Stadt appellierte an die Hundehalter, den Leinenzwang in den Parks, Fußgängerzonen, Einkaufszentren und Bussen zu beachten. Dies gelte auch für das Hundeverbot auf Spielplätzen.