Nach Blutbad soll Täter in Psychiatrie untergebracht werden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um ein Blutbad in einem Frankfurter Schnellrestaurant soll der 48 Jahre alte mutmaßliche Täter bereits am kommenden Donnerstag dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies beantragte die Staatsanwaltschaft am Montag nach mehrwöchiger Beweisaufnahme vor dem Landgericht. Auch die Verteidigung teilte diese Ansicht. Der aus Bulgarien stammende Mann hatte laut Anklage am 28. Dezember in dem Restaurant im Hauptbahnhof zunächst einen Service-Mitarbeiter mit dem Messer angegriffen. Kurze Zeit später versetzte er einem 75 Jahre alten Rentner in der Warteschlange insgesamt 95 Messerstiche in den Rücken. Erst nach einer zehnstündigen Operation konnte das Leben des Schwerverletzten gerettet werden.