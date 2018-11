Nach Bombendrohung: Polizei sucht Absender

Die Drohung war am vergangenen Freitagmorgen per E-Mail eingegangen. Die Polizei hatte das Center am Hauptbahnhof danach für mehrere Stunden gesperrt. Sprengsätze fanden die Beamten und Spürhunde allerdings nicht.

Betroffen von der Sperrung waren nach Angaben des Centers vor allem ein Fitnessstudio, Supermärkte sowie mehrere Bäckereien und Kaffeehäuser, die regulär schon um sieben Uhr morgens öffnen. Das Einkaufszentrum konnte den täglichen Betrieb dann gegen elf Uhr wieder aufnehmen.