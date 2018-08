Nach Bränden: Zeitweilig Tatverdächtiger wieder frei

Schlüchtern (dpa/lhe) - Nach den Bränden in zwei Einkaufsmärkten am Wochenende in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) hat die Polizei einen Mann überprüft. Der Tatverdacht habe sich aber nicht bestätigt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der 56-Jährige aus Schlüchtern war den Beamten am Montagabend von Mitarbeitern des Ordnungsamtes übergeben worden. Geprüft wurde, ob der psychisch kranke Mann in Zusammenhang mit den vermuteten Brandstiftungen steht. Er konnte die Polizeiwache am Nachmittag wieder verlassen.