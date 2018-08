Nach Bränden in Schlüchtern: Tatverdächtiger überprüft

Schlüchtern (dpa/lhe) - Nach den Bränden in zwei Einkaufsmärkten am Wochenende in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) überprüft die Polizei einen tatverdächtigen Mann. Der 56-Jährige war den Beamten am Montagabend von Mitarbeitern des Ordnungsamtes Schlüchtern übergeben worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag berichteten. Möglicherweise stehe der psychisch kranke Mann in Zusammenhang mit den vermuteten Brandstiftungen. Bei den Bränden am Samstag in einem Sonderpostenmarkt und am Sonntag in einem Discounter entstand ein Sachschaden von geschätzt mehr als 900 000 Euro.