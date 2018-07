Nach Brand auf Mülldeponie ist die Gefahr gebannt

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv

Büttelborn (dpa/lhe) - Nach dem Brand auf einer Mülldeponie im Süden Hessens sucht die Feuerwehr am Donnerstagmorgen noch nach Glutnestern. Zwar sei der Brand gelöscht, aber am frühen Morgen seien immer mal wieder solche Glutnester aufgetreten, sagte ein Sprecher der Leitstelle des Kreises Groß-Gerau am Freitagmorgen.