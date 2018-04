Nach Brand in Freibad: Gutachter suchen nach Ursache

Der Brand in dem Freibad im Stadtteil Höchst war am Dienstagabend in einer Füllstation für Druckluftflaschen ausgebrochen. Laut Feuerwehr hatte dabei ein Mensch, der sich zu dieser Zeit in dem Raum aufhielt, Brandverletzungen erlitten; er wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte den Angaben zufolge schnell gelöscht werden. Danach sorgten die Feuerwehrleute für Belüftung. Da sich in der Nähe Gasflachen befanden, hatte die Polizei zunächst Explosionsgefahr befürchtet und daraufhin Teile des Bades geräumt.