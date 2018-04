Nach Brand in Seniorenheim: Warten auf die Brandermittler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Kellerbrand in einer Wiesbadener Wohnanlage für Senioren, müssen die betroffenen Menschen weiterhin bei Familienangehörigen, Bekannten und in einem Hotel ausharren. Im Laufe des Tages sollen Kriminaltechniker den Brandort untersuchen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen sagte.