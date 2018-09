Nach Brandstiftung: Zehnjähriger gibt Tat zu

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Einen Tag nach der Brandstiftung in einem Drogeriemarkt in Bad Vilbel (Wetteraukreis) hat ein zehnjähriger Junge die Tat zugegeben. Er sei zusammen mit seiner Mutter am Dienstagnachmittag in das Geschäft gekommen und habe die Zündelei gestanden, teilte die Polizei in Friedberg am Mittwoch mit. Über seine Motive sagte er nichts. Er hatte am Montag einen Rucksack in der Verkaufsauslage angesteckt, die Flammen griffen auf weitere Rucksäcke über. Eine Kundin bekämpfte mit einem Feuerlöscher den Brand, dabei erlitt sie eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden in dem Drogeriemarkt beträgt etwa 5000 Euro. Da der Junge noch nicht strafmündig ist, wird es kein Strafverfahren gegen ihn geben.