Nach Brötchendiebstahl auf Wochenmarkt in U-Haft: Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Diebstahl eines belegten Brötchens steht heute im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Amtsgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 31 Jahre alter Nordafrikaner, der nach der Tat im Februar dieses Jahres auf dem Bauernmarkt auf der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt in Untersuchungshaft genommen wurde. Anlass für die Festnahme war allerdings jedoch nicht der Diebstahl selbst, sondern erheblicher Widerstand gegen Polizeibeamte und Sicherheitspersonal. Darüber hinaus pöbelte der Mann laut Anklage Markthändler und Kunden an. Er muss sich deshalb neben Diebstahls auch wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten vor Gericht verantworten.