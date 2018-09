Nach «Fabienne» ist es am Flughafen «voller als sonst»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 130 Flüge sind am Sonntag wegen Sturm und Starkregen am Frankfurter Flughafen annulliert worden - die Folgen waren auch am Montagmorgen noch zu spüren. «Es ist etwas voller als sonst», sagte ein Sprecher der Flughafenbetreibers Fraport. «Das sind die Nachwirkungen von gestern.»