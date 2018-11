Nach Feuer auf Hühnerhof: Gutachter untersucht Brandort

Friedberg/Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Feuer auf einem Hühnerhof in der Wetterau sollte ein Gutachter am Mittwoch den Brandort begehen. Wie eine Sprecherin der Polizei in Friedberg sagte, wird für diesen Donnerstag (8. November) mit Erkenntnissen zur Brandursache gerechnet. Ob eine auf dem Hof installierte Solaranlage den Brand auslöste, hatte die Polizei am Wochenende noch als «reine Spekulation» bezeichnet.