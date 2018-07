Nach Feuer in Museumsdorf ermittelt Polizei

Tann/Fulda (dpa/lhe) - Nach dem Feuer im Museumsdorf Tann/Rhön (Landkreis Fulda) sucht die Polizei nach der Ursache. Die Kripo nehme die Ermittlungen auf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen am Freitag. Ob das Museumsdorf trotz des Brandschadens öffnet, war am Morgen noch unklar. Das Feuer hatte ein 1818 erbautes Haus am Donnerstag stark beschädigt.