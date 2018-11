Nach Feuer in Tiefgarage zwei Verdächtige gefasst

Darmstadt (dpa/lhe) - Gut zwei Monate nach dem Brand mehrerer Autos in einer Tiefgarage in Darmstadt sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 23 Jahre alte polizeibekannte mutmaßliche Haupttäter habe gestanden, sein 32 Jahre alter wohnsitzloser Komplize wurde drei Tage später auf einem Parkplatz festgenommen. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Das Motiv der Männer war zunächst unklar.