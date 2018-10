Nach Frauenleichenfund: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Hattersheim (dpa/lhe) - Eine knappe Woche nach dem Fund einer toten Frau in deren Wohnung in Hattersheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 45 Jahre alte Mann aus dem nahen Flörsheim habe die Tat gestanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Montag mit. Er sei in Untersuchungshaft gebracht worden. Nach einem Zeugenhinweis waren die Ermittler auf seine Spur gekommen, er gehöre zum weiteren Bekanntenbereich des 58 Jahre alten Opfers. Die Frau war am vergangenen Dienstag von Angehörigen tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Eddersheim gefunden worden.