Nach Frontalcrash: Zwei Männer verbrennen in Autowrack

Offenbach (dpa/lhe) - Zwei Männer sind nach einem Frontalzusammenstoß in Offenbach am Samstagabend in ihrem Auto verbrannt. Aus dem anderen beteiligten Wagen konnten Einsatzkräfte eine junge Frau und einen jungen Mann mit schweren Verletzungen bergen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wie es zu dem Unfall klar, sei bisher unklar.