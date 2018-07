Nach Fund von Fliegerbombe in Kassel beginnt Evakuierung

Kassel (dpa/lhe) - Wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Montag 330 Menschen in Kassel ihre Häuser verlassen müssen. Die Evakuierung habe bereits begonnen, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Es handelt sich um einen 125 Kilogramm schweren Sprengkörper. Er war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Rund um die Fundstelle in einem Wohngebiet wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Alle Anwohner, die aus ihren Wohnungen auf die Baugrube schauen konnten, müssten ihre Häuser verlassen.