Nach Interview: Vatikan will Jesuitenpater nicht als Rektor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen liberaler Äußerungen zu Homosexualität und Frauen in der Kirche hat der Vatikan den Rektor einer katholischen Hochschule in Frankfurt aus dem Amt gedrängt. Dem Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig sei die Unbedenklichkeitserklärung aus Rom verweigert worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Provinz der Jesuiten in München am Montag. Der Vatikan fordere zudem einen Widerruf. Zuerst hatten die «Frankfurter Rundschau» und der «Kölner Stadt-Anzeiger» (Montag-Ausgaben) berichtet.