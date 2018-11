Nach Landtagswahl: Weitere Gespräche zwischen Parteien

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU und Grünen wollen trotz konstruktiver Gespräche über eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Hessen ihre Treffen mit anderen Parteien fortsetzen. Bei der zweiten Runde zwischen Christdemokraten und SPD nach der Landtagswahl am Mittwoch (7.11.) in Wiesbaden wird es jedoch nicht um mögliche Koalitionsverhandlungen, sondern über einen grundsätzlichen Austausch über die drängendsten Probleme in Hessen gehen.